صور.. تعقيم مطار أسوان الدولي لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تواصل محافظة أسوان الجهود المبذولة لمجابهة جائحة كورونا، من خلال توسيع دائرة أعمال الرش والتطهير.

وجرى اليوم الإثنين، تنظيم حملة لتعقيم مطار أسوان الدولي شملت صالات الوصول والسفر، وأيضاً صالات انتظار المسافرين والمغادرين، بجانب سير وعربات الأمتعة و السيارات وأجهزة التفتيش، علاوة على دورات المياه العمومية .

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه جرى تطهير وتعقيم 72 موقع على مستوى المحافظة، من خلال 32 فرقة ميدانية تضم 73 ملاحظ وعامل، وشملت أعمال الفرق رش المواد المطهرة داخل المنشآت الحكومية والفنادق والبواخر والمزارات السياحية والأثرية ومكاتب البريد ومنافذ شركات الاتصالات والمحمول والبنوك وماكينات الـATM وأقسام الشرطة والأحوال المدنية والأندية والشوارع .