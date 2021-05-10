إيمانويل ماكرون : فرنسا لن تستخدم لقاح "أسترازينيكا" ضدّ متحوّرات "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تخطط لإستخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لكورونا في مكافحة طفرات الفيروس الجديدة.

وقال ماكرون للصحفيين في مدينة ستراسبورغ أمس الأحد "في الوقت الحالي نستمر في إستخدام هذا اللقاح لأنه يساعدنا على تجاوز الأزمة. لكننا نحتاج إلى لقاحات أخرى أكثر فعالية كي نتجاوب مع تهديد السلالات الجديدة... الحديث يدور عن موقف براغماتي".

وبتصريحاته، أيّد ماكرون قرار الإتحاد الأوروبي عدم تجديد صفقة توريدات لقاح "أسترازينيكا" للنصف الثاني من 2021.

وفي أفريل الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء قانونيا ضد شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية "بدعوى خرق إتفاقية الشراء المسبق" للقاح.

من جهتها، أصدرت الشركة بيانا إعتبرت فيه أن إجراء الإتحاد "لا أساس له".

وسلمت "أسترازينيكا" 31 مليون جرعة من لقاحها من أصل 120 مليونا، ما أدى إلى تأخير حملة التطعيم في بعض الدول الأوروبية خلال الأشهر الأولى من العام.

المصدر: "تاس" + "فرانس 24"