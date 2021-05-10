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رئيس جنوب السودان يحل البرلمان

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اسماعيل عبد الحي -  وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير مرسوما حلّ بموجبه برلمان البلاد، حسبما أفادت شبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الأحد.

 

وأشارت الشبكة إلى أن جميع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد رحبت بهذه الخطوة، موضحة أن نص المرسوم بثه التلفزيون الحكومي مساء السبت 8 مايو.

 

وجاءت الفقرة حول تجديد تشكيل غرفتي البرلمان الوطني ضمن نص اتفاق السلام الموقع في سبتمبر 2018 بين سلفا كير وقائد المتمردين السابق رياك مشار، والذي شكل أساسا لتسوية النزاع المسلح في البلاد من خلال دمج ممثلي المعارضة في جميع فروع السلطة. 

 

ومما اتفق عليه الجانبان تشكيل غرفتي البرلمان من نواب يتم تعيينهم من قبل الأحزاب السياسية.

 

وتعود الحصة الكبرى من المقاعد في الغرفة السفلى (الجمعية التشريعية الوطنية) إلى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي يدعم الرئيس سلفا كير.

 

أما أنصار رياك مشار نائب رئيس الدولة الأول، سوف يحصلون على ربع المقاعد النيابية، فيما من المتوقع تشكيل البرلمان الجديد الأسبوع المقبل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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