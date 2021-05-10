اصابة 305 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال باحات الأقصى

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" انها تعامل مع 305 اصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، جراء اطلاق جيش وشرطة الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي والمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب المصلين والمرابطين داخل المسجد الاقصى واقتحام باحات المسجد الأقصى، وإغلاق البوابات المؤدية له".



وأضافت في بيان صحفي، أن هناك 4 اصابات خطيرة جدا، و13 اصابة مباشرة بالعين، وباقي الاصابات متوسطة وطفيفة، وتم نقل 228 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة وجارٍ نقل إصابات أخرى، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال".

وأشارت الجمعية الى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تمنع طواقمها في القدس من الوصول الى المسجد الأقصى لتغطية الأحداث وتقديم الإسعافات ةتتعمد إصابة طواقمها الطبية العاملة في محيط مسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مصلى قبة الصخرة والمصلى القبلي ومصلى باب الرحمة وأخرجوا جميع المصلين من داخله وسط إطلاق قنابل صوتية وغازية ورصاص مطاطي بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني" إن الاقتحام الذي يجري للمسجد الأقصى غير مسبوق، وأن الإصابات بالمئات، مناشدا العالم التدخل من أجل وضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل على المسجد الأقصى".