الصين تجنس الأجانب لتعزيز حظوظها في بلوغ مونديال 2022

الشارقة - اميمة ياسر - استدعى الاتحاد الصيني لكرة القدم الاثنين خمسة لاعبين أجانب مولودين في الخارج للانضمام إلى المنتخب الوطني، من أجل المشاركة في التصفيات الآسيوية المزدودجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وبدأت الصين الطامحة لأن تصبح قوة عظمى في كرة القدم سياسة تجنيد لاعبين وُلدوا خارج البلاد في العام 2019، في حل سريع للتأهل الى مونديال قطر.

واستدعى المدرب لي تاي 26 لاعبًا الى التشكيلة التي ضمت ثلاثي هجوم برازيلي الاصل مؤلف من إلكيسون، فرناندو هنريكي وآلان كارفاليو، اضافة الى زميلهم في قوانجتشو تياس براونينج، قلب دفاع ايفرتون السابق الذي وُلد في ليفربول ولعب مع منتخبات الفئات العمرية في انجلترا.

أما المجنّس الخامس هو نيكو ييناريس لاعب وسط أرسنال السابق الذي خاض ايضًا مباريات مع شباب الاسود الثلاثة.

وفي آخر مباراة خاضها "التنين" (77 في التصنيف العالمي) في التصفيات في نوفمبر 2019 عندما خسر امام سوريا 1-2 بإشراف المدرب السابق الايطالي مارتشيلو ليبي، تواجد فقط إلكيسون وييناريس في التشكيلة.

آمال الصين في الوصول إلى المونديال تبدو مزعزعة، لكنها تعززت ايضًا بعودة المهاجم وو لي الذي لم يشارك في التدريبات الاخيرة للالتزامه مع فريقه إسبانيول الاسباني.

تحت قيادة لي، لاعب إيفرتون السابق الذي تولى المسؤولية عندما استقال ليبي بعد الهزيمة ضد سوريا، تحتل الصين المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق ثماني نقاط عن سوريا المتصدرة.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الثماني وافضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني الى الدور الثالث من التصفيات.

ومن المقرر أن تقام باقي مباريات المجموعة الأولى في الصين في الفترة بين 30 مايو و15 يونيو حيث يواجه البلد المضيف غوام والمالديف والفيليبين وسوريا.