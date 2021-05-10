شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد باتفاق تصنيع 40 مليون جرعة لقاح كورونا محليا خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية رسالة تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تنفيذ وزارة الصحة لتوجيهاته بتوفير لقاح فيروس كورونا وإنتاجه فى مصر لتوفيره للمصريين فى ظل الصراع العالمى بشأن توفير كميات من اللقاح.

وأكد الحزب فى بيان له أن توقيع وزيرة الصحة لاتفاق تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصينى محليا خلال عام هو تتويج لجهود كبيرة قام بها الرئيس السيسى إلى جانب علاقاته الوثيقة مع القيادة الصينية مما جعل لمصر الأسبقية فى توقيع هذا الاتفاق.

وذكر النائب محمد تيسير مطر أمين عام حزب إرادة جيل وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا الاتفاق سوف يساعد فى تطعيم غالبية المصريين خلال هذا العام ويساهم فى نجاح خطط مصر لمواجهة جائحة كورونا".

وقال إن هذا الاتفاق يعبر عن ثقة العالم بالخيرات والإمكانيات المصرية لحصولها على حق تصنيع اللقاح وتوفيره محليا وايضا تصديره للدول الافريقية، داعيا كافة المصريين إلى ضرورة التسجيل فى موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح للحماية من خطر فيروس كورونا".