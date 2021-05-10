شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يعقد اجتماعا افتراضيا مع رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعًا افتراضيًا بالفيديو كونفرانس مع وانغ يانغ، رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني.‏

وأشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعمق العلاقات المصرية الصينية وحرص القيادة السياسية فى البلدين الصديقين على دعم وتطوير تلك العلاقة لتحقيق صالح الشعبين الصديقين، متوجهًا بالتهنئة لجمهورية الصين قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الحزب الشيوعى الصينى وكذلك مرور خمسة وستين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بنجاح الصين فى السيطرة على جائحة كورونا، معربًا عن أمله فى أن يكون ذلك مؤشرًا رائعا ليس للصين وحدها وإنما للعالم كله لتجاوز هذه الجائحة.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الصين شريك استراتيجى لمصر وبينهما الكثير من التوافق حول مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية، مشددًا على تطلعه لتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين للوصول إلى أرقى مستوى ممكن لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى بالعلاقات المصرية الثنائية منوهًا بما يشهده الاقتصاد المصرى من تحسن ملحوظ، ومؤكدا حرص الدولة الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم خطة مصر الاقتصادية 2020/2030.

كما أشاد (وانغ) بالتعاون المصرى الصينى لإنتاج لقاح لمواجهة جائحة كورونا والذى سيبدأ إنتاجه فى مصر فى يوليو القادم، معربًا كذلك عن تطلعه لمزيد من التعاون المصرى الصينى ثقافيًا وسياحيا فور انتهاء الجائحة، موجهًا الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بزيارة وفد من مجلس الشيوخ للبرلمان الصينى فى أقرب وقت دعمًا للعلاقات الثنائية، وهو ما رحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وفى نهاية اللقاء تقدم رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى بالتهنئة للشعب المصرى قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حضر اللقاء الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، والدكتور عبدالحى عبيد رئيس لجنة الشئون العلاقات الخارجية، والسفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ.