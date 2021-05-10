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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 10 مايو 2021

واصلت إصابات (كوفيد-19)، تراجعها النسبي خلال الأسبوع الأخير في مختلف المناطق اليمنية المحررة.

 

وأكدت لجنة الطوارئ، في نشرتها اليومية، أن مستجدات الساعات الماضية سجلت (20) إصابة جديدة مؤكدة توزعت بواقع، (8 في تعز، (7) في عدن، (4) في حضرموت، وحالة وحيدة في البيضاء.

 

كما سجلت حالة وفاة واحدة في حضرموت، و(9) حالات شفاء، (4) منها في حضرموت أيضا، ومثلها في المهرة، وحالة واحدة في البيضاء.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (6482)، منها (1271) حالة وفاة، و(2992) حالة تعاف

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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