شكرا لقرائتكم خبر عن 787 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت سلطنة عُمان خلال الساعات الـ 24 الماضية 787 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و18 وفاة، وتعافي 960 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 202137 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2138 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 185607 حالات، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الساعات الـ 24 الماضية 96 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 732 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 263.