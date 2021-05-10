نجفي يسلم حماية الآثار والتراث عشرات القطع الأثرية والمسكوكة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، عن قيام مواطن بتسيلم قسم حماية الآثار والتراث بالمحافظة عشرات القطع الأثرية والمسكوكة.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز قسم حماية شرطة الآثار، وبالتنسيق مع مفتشية آثار محافظة النجف، وبأشراف مباشر من قبل مدير القسم توجهت إلى قضاء المشخاب ولقاء أحد المواطنين الذي بلّغ عن عثوره على قطع أثريه عددها 54 متنوعة الاشكال منها نحاسية وخزفية، بالإضافة إلى 33 مسكوكة"، معتبرة هذا العمل بأنه "يدل على مدى التعاون المستمر بين المواطنين وقسم حماية الاثار في شرطة النجف".



وأضاف البيان، أنه "على المواطنين عند العثور على قطع أثرية، الاتصال بالخط الساخن 104 والإبلاغ عن وجودها".

