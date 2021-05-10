بالصور: حسين الجسمي يوضّح حقيقة خضوعه لعملية تجميل

بغداد - ياسين صفوان - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان حسين الجسمي حيث بدا بملامح مختلفة، ووضمادة طبية على أنفه، وبتسريحة شعر طويل.

وانتشرت الشائعات على ان الفنان خضع لعملية تجميل، فيما نفى الفنان الإماراتي حسين الجسمي خضوعه لأي عملية.

وردّ الفنان الخليجي على الشائعات حوله بطريقة غير مباشرة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" الصورة الأصلية غير المعدلّة.