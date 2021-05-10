الداخلية تعلن تفاصيل زيارة وزيرها إلى كركوك

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نسخة منه، إن "الغانمي زار اليوم الإثنين، محافظة كركوك، برفقة نائب قائد العمليات المشتركة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وقائد الشرطة الاتحادية، ومدير دائرة العلاقات والاعلام، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، حيث كان في استقبال الوفد، محافظ كركوك، وقائد عمليات كركوك، ومدير شرطة المحافظة".وناقش الغانمي، مع المحافظ، وفق البيان "أهمية التعاون المشترك بين السلطتين المحلية والتنفيذية، والموقع الجغرافي المهم لهذه المحافظة وكيفية تعزيز الأمن والاستقرار فيها وبناء اواصر التفاهم بين رجل الأمن والمواطن هناك".

وعقد الغانمي "اجتماعاً في مقر قيادة العمليات ضم عددا من قادة الفرق والأقسام، حيث أكد العمل على تحقيق النصر النهائي على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، مشدداً على عدم التهاون في أداء الواجب، مبيناً ان هناك تحديات تواجه القوات الأمنية خاصة مع قرب الانتخابات البرلمانية، داعياً الى ان تقف قوات الشرطة على الحيادية في هذا الملف المهم".



وأضاف البيان، أن "الغانمي دعا الى تمتين العلاقة مع المواطنين والتعامل الحسن معهم واحتواء الأهالي، ووجه بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الأمني وكيفية التعامل في السيطرات، وجرى بحث مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات ومنع التهريب، مع العمل على تحديث الخطط الامنية بصورة مستمرة لغرض خدمة المواطنين، مؤكداً ان القانون فوق الجميع وان كركوك مدينة التعايش السلمي وأنها عراق مصغر".

وفي الختام، توجه الغانمي والوفد المرافق له الى مديرية شرطة نفط الشمال، وعقد اجتماعاً فيها، كما اطلاع على سير العمل والواجبات والمهام التي تقوم بها هذه المديرية.

