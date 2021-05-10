الخدمة الاتحادي يصادق على تعيين هذه الفئة

بغداد - ياسين صفوان - أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، بياناً بشأن المصادقة على تعيين الوجبة الثانية للمشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية.

وقال المجلس في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "صادق اليوم الاثنين على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية"، موضحاً أن "المصادقة شملت المشمولين بالفقرة الثالثة والرابعة من المادة (١) لقانون التدرج الطبي لخريجين ٢٠١٩-٢٠٢٠ بعد ان انهى المجلس عملية تدقيق القوائم المرسلة من قبل وزارة الصحة".



في السياق، أكد رئيس مجلس الخدمة، أن "المجلس سيتخذ القرارات اللازمة بالنسبة للمشمولين بالتعديل الثالث المادة (١) خامسا حال ورود درجاتهم من وزارة الصحة بعد ان يتم تأييد توفر التخصيص المالي من وزارة المالية وانواعه واعداد الدرجات المطلوبة".