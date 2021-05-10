الاستخبارات تصل الى مخبأ صواريخ طائرات وعبوات في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الوصول الى مخبأ يضم صواريخ طائرات وعبوات في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٣٨ من الوصول الى مخبأ تابع لداعش".



وبينت، أن "المخبأ ضم ٦ صواريخ للطائرات الحربية، ٥ قنابر هاون عيار 120ملم، ٢ عبوة ناسفة على شكل اسطوانة غاز، في منطقة العواصل بالرمادي الانبار"، مشيرة إلى "قيام مفارز هندسة المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

