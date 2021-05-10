فوائد مذهلة للموز لمن يعاني من مشاكل الشعر... تعرفوا اليها!

بغداد - ياسين صفوان - ويحظى الشعر بنصيب كبير من الفوائد التي يمنحها الموز للجسم، بحسب ما أفاد به موقع Dr health benefits.

وليس سراً أن الموز يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات مفيدة لجسمك. تحتوي موزة واحدة عادةً على نسبة عالية جدا من البوتاسيوم وفيتامين ب.



ويُقال إن الموز يحتوي على السيليكا، وهو مركب معدني يمكن أن يتحول إلى سيليكون، والأخير عنصر كيميائي يمكن أن يجعل شعرك أكثر كثافة وقوة.

يقلل من قشرة الرأس



وفقا لدراسة من مجلة Avicenna Journal of Medical Biotechnology، يحتوي الموز على مركبات مفيدة لصحة الشعر، وهي مضادات الأكسدة ومضادات الجراثيم.

تحدث قشرة الرأس عادةً بسبب فروة الرأس شديدة الجفاف أو الزيتية والفطريات التي تتغذى على زيت فروة الرأس عند البالغين.



يمكن أن يساعد استخدام أقنعة الموز التي تحتوي على هذه المركبات المضادة للبكتيريا في تقليل نمو الفطريات على فروة الرأس.

بالإضافة إلى ذلك، تحافظ أقنعة الموز أيضا على توازن الرطوبة في فروة الرأس، بحيث يمكنك تقليل قشرة الرأس.