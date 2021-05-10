الطائرات المسيرة تحارب كورونا.. ماذا يحدث في لندن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجري بريطانيا، تجربة جديدة لاستخدام الطائرات المسيرة لتوصيل مستلزمات طبية، وأدوات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وتقوم بهذه التجربة، شركة "رويال ميل" البريطانية لخدمات البريد، التي سوف تستخدم الطائرات المسيرة لتوصيل مستلزمات الصحة والسلامة، وأدوات فحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ومواد أخرى إلى جزر سيلي.

وجزر سيلي، هي أرخبيل يقع قبالة ساحل كورنيش في جنوب غرب إنجلترا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، عن الشركة القول إن هذه سوف تكون المرة الأولى التي يتم فيها استخدام طائرة مسيرة وذاتية القيادة بين البر الرئيسي للمملكة المتحدة وبين جزيرة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سوف يشمل جزء من التجربة أيضا تسليم الطرود بين جزر سيلي.

وسوف يركز المشروع الممول من الحكومة، والذي تم تطويره بالشراكة مع عدة مؤسسات من بينها جامعة ساوثهامبتون، في البداية على توصيل مستلزمات الحماية الشخصية، ومستلزمات الفحوص إلى المجتمعات الأكثر عرضة للخطر والمنعزلة في الجزر.

وسوف يتم نقل الطرود إلى مطار الجزر في سانت ماري بواسطة طائرة مسيرة يمكنها حمل ما يصل إلى 220 رطلا (100 كجم) في المرة الواحدة، أي ما يعادل جولة توصيل نموذجية.

ثم يتم بعد ذلك استخدام طائرة مسيرة أصغر لنقل العناصر إلى عدد من نقاط التسليم في أنحاء الجزر.

وقالت "رويال ميل"، إنه إذا نجحت التجربة، فسوف يتم النظر في هذه التكنولوجيا لدعم سعاة البريد من الرجال والنساء في مهام التوصيل إلى المناطق النائية في أنحاء المملكة المتحدة.