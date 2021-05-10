لعدم استغلاله في الاختراق.. "Teamviewer" يفعل هذه الخاصية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للحفاظ أكثر على الخصوصية، وضمان عدم اختراق الأجهزة، فعل برنامج الصيانة، والوصول عن بعد " Teamviewer" خاصية المصادقة الثنائية.

وأعلنت شركة" Teamviewer" الألمانية، عن إطلاق وظيفة المصادقة ثنائية العامل (2FA) للاتصالات الواردة في برنامج الوصول عن بُعد، الذي يحمل نفس الاسم.

ووفقا لهذه الخاصية، إذا رغب أحد الأشخاص في الوصول إلى الحاسوب الخاص بالمستخدم، فسوف يحصل المستخدم على رسالة إشعار فوري Push على الهاتف الذكي المسجل مسبقا في هذه الوظيفة، كما يتعين على المستخدم الموافقة على الهاتف أيضا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم يعد يكفي، مجرد تأكيد الاتصال على الحاسوب.

وأوضحت شركة " Teamviewer"، أن وظيفة المصادقة ثنائية العامل للاتصالات الواردة تقتصر حاليا على الحواسب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز، ومن المقرر إطلاقها على أجهزة الماك والحواسيب المزودة بنظام لينوكس قريبا.

ويدعم برنامج" Teamviewer" للصيانة عن بعد، جميع أجهزة أندرويد بشكل كامل، ويتوافر بشكل مجاني للحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز وأجهزة الماك أو إس ونظام لينوكس وكروم أو إس وRaspberry Pi وأبل "آي أو إس".

ويتمثل الشرط الوحيد لبرنامج الصيانة عن بُعد Teamviewer لدعم جميع الوظائف بما في ذلك دعم مُدخلات لوحة المفاتيح للتحكم في الجهاز عن بُعد، في توافر جهاز أندرويد مزود بالإصدار 7 على الأقل من نظام تشغيل جوجل للهواتف المحمولة، بغض النظر عما إذا كان سيتم تثبيت تطبيق عليه أو إصلاح خلل كبير.

وتوفر برامج الصيانة عن بُعد، إمكانية تثبيت البرامج وتهيئتها وتغيير الإعدادات وحل المشكلات وإصلاح الأعطال، ويتطلب ذلك تثبيت جهاز الصيانة عن بُعد على الجهاز المعطل وجهاز المستخدم.

ويقدم الجهاز المستخدم في الإصلاح المساعدة والحل، ويمكنه مشاهدة شاشة الجهاز الآخر بأكملها والتحكم في الجهاز عن بُعد، سواء كان جهاز لاب توب، أو حاسوبا مكتبيا، أو حاسوبا لوحيا، أو هاتفا ذكيا.