انتحاري يفجر نفسه ويقتل 6 ضباط في مقديشو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الشرطة الصومالية إن مهاجما انتحاريا فجر قنبلة فقتل ستة ضباط أمام مركز للشرطة في العاصمة مقديشو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في هجوم أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عنه.

وقال الميجر صادق آدن علي دوديشي في مؤتمر صحفي "تأكد مقتل ستة من ضباط الشرطة بينهم قائد شرطة منطقة وابري وإصابة ستة آخرين في الانفجار".

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها قالت إنها قتلت خمسة أفراد.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة لرويترز اليوم الاثنين "كان هدفنا قتل قادة الشرطة، وقتلنا خمسة أفراد من بينهم قائد مركز شرطة منطقة وابري".

وتقاتل الحركة الإسلامية المتشددة منذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة الصومالية المعترف بها دوليا.

ودأبت الحركة على شن هجمات بالأسلحة النارية والقنابل في مقديشو ومناطق أخرى بالصومال.