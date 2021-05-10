فلسطين : 20 وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة اليوم الاثنين تسجيل 20 وفاة، و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و821 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 4ر95 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5ر3 % ، ونسبة الوفيات 1ر1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 على أجهزة التنفس الاصطناعي.