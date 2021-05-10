إيران تسجل 351 حالة وفاة و 18408 إصابات جديدة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 351 حالة وفاة و 18408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 673 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعل??م الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 75261 .

وذكرت أن 5533 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و127 ألف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).