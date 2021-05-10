رواد مواقع التواصل الإجتماعي يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلى العميل المصري حسام بهجت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة إلى حسام بهجت العميل المصري الأول وأول عناصر الطابور الخامس في مصر.



وقال النشطاء "انت لا تستحق أن تكون مصري في ضوءً مطالبك بالعفو عن قتلة الشهداء..هؤلاء القتلة الذين شوهوا الدين قتلوا أبرياء ودمروا آسر".

وأضاف النشطاء "في النهاية يطلع واحدٍ زيك يستقوي بالخارج ويطالب بالعفو عن القتلة والإخوان".

واستكمل النشطاء "حسام بهجت يفكر في القاتل ولا يفكر في الشهيد وأهليته..مش غريب عليه انه يدور علي إي حاجه تكرس ضياع الحقوق".

وأختتم النشطاء "الشعب المصري يوجه رسالة قوية إلي العميل وأمثاله ممن يقدون المؤامرة للالتفاف على حق الشهداء في القصاص العادل".