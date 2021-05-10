دولة الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة في زابل شرق أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة في ولاية زابل شرق أفغانستان، وأسفر عنه مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.