شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تعتقل 4 أشخاص بشبهة قتل أحد عناصرها بالرصاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الأحد، أربعة أشخاص يشتبه بضلوعهم في قتل أحد عناصرها بالرصاص في مدينة أفينيون في جنوب فرنسا الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الاثنين.

وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه، إنّ الشرطة تشتبه بأنّ الموقوفين هما مطلق النار وشريك له، وقد ألقي القبض عليهما على بُعد حوالي 20 كلم من مدينة أفينيون حيث قتل الشرطي إريك ماسون.

وماسون (36 عاماً)، الأب لطفلين، قُتل بالرصاص في أفينيون، الأربعاء، بينما كان يجري تحقيقاً في موقع في المدينة معروف بتجارة المخدّرات.

وألقت الشرطة القبض على هذين المشبوهين بُعيد ساعات قليلة من مشاركة مئات الأشخاص في حفل تأبين أقيم في مفوضية شرطة أفينيون تكريماً لماسون.

ومن المقرّر أن يحضر رئيس الوزراء جان كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانين في المدينة، الثلاثاء، حفل تكريم للشرطي القتيل. وأعاد مقتل ماسون إثارة الجدل حول سجلّ الرئيس إيمانويل ماكرون في محاربة الجريمة.