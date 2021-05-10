إصابة 215 فلسطينياً بهجوم إسرائيلي مباغت على المسجد الأقصى

القدس- وكالات

باغتت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، الإثنين، بهجوم شرس بمئات الجنود الذين اقتحموا باحات المسجد المبارك ومصلياته، وبدأوا في إطلاق قنابل الغاز السامة والصوتية والرصاص المطاطي، في حين امتدت المواجهات إلى محيط البلدة القديمة، ما تسبب في إصابة 215 فلسطينياً على الأقل بينهم حالات خطرة.

ومنعت القوات الإسرائيلية الطواقم الطبية من دخول المسجد لإجلاء المصابين، بينما تزامن الهجوم مع اعتزام منظمات استيطانية اقتحام الأقصى في ما يسمى «يوم القدس» الذي وافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك حسب التوقيت العبري، وهو اليوم الذي أكملت فيه القوات الإسرائيلية السيطرة على مدينة القدس كاملة بعد احتلال الجزء الشرقي منها، والذي يضم المسجد الأقصى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الهجوم الإسرائيلي على الأقصى، أسفر عن أكثر من 215 إصابة خلال مواجهات في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرة إلى نقل أكثر من 80 مصاباً إلى مستشفيات «المقاصد» و«الفرنساوي» و«المستشفى الميداني للهلال»، كما أصيب عدد من مسعفي الهلال الأحمر. وأضاف أن ثمة أربع إصابات خطرة جداً، في وقت اعتدت القوات بالضرب والقنابل على الطواقم الصحفية والطبية خلال تواجدها وعملها في ساحات الأقصى.

وأغلقت القوات الإسرائيلية باب العيادة الطبية في المسجد «باللحام الحديدي»، لمنع علاج المصابين، وقال شهود، إن «القوات اعتدت على الطواقم الطبية، وأخرجت جميع من في العيادة، قبل أن تقوم بإغلاقها بشكل كامل، كما أفرغت باحات الأقصى، في حين حاول المستوطنون خلع بوابة المغاربة واقتحام الباحات».

وخارج أسوار الأقصى، واصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين، حيث أقدم أحد المستوطنين على دهس عدد من المارة قرب باب الأسباط في القدس، وأفاد شهود بإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بعد اصطدم المستوطن بهم على طرف الشارع.

وأعلنت إسرائيل أن قواتها انتشرت بالآلاف في جميع أنحاء القدس، ومع تصدي الفلسطينيين، منعت القوات الإسرائيلية لاحقاً المستوطنين الذين بدأوا في التجمع عند حائط البراق القريب من الدخول إلى الباحات.

ووجه مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني نداء استغاثة ونادى عبر مكبرات الصوت: «أغيثوا المصلين في الأقصى». وفي البلدة القديمة في القدس الشرقية، منعت القوات الإسرائيلية من لا يقطن داخلها من الوصول إليها، وعرقلت حركة الشباب فيها في ما بدت أسواقها خالية.

ووصفت أسيل أبو قطيش (23 عاماً) الوضع بأنه «مأسوي»، مضيفة: «لا نشعر بأنها وقفة عيد، اليوم وأمس الحركة بطيئة». وقالت: «يريدون تفريغ القدس والشيخ جراح والاستيلاء عليها». وأضافت: «الجنود يعتمدون على أسلحتهم، شبان القدس عزل وقوتهم غير متساوية».

إدانات واسعة

ودانت دول عربية القمع الذي مارسته إسرائيل في نهاية الأسبوع في باحات الأقصى، وأعربت الإمارات عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة مؤكدة أنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح. واستنكرت الإمارات بشدة اقتحام السلطات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى تحمل مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

كما دان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك». ويشرف الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

واستدعت كلّ من وزارتي الخارجية المصرية والأردنية ممثل إسرائيل لدى كل من البلدين للاحتجاج على أعمال العنف في الحرم القدسي، ودعا كلّ من اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط والبابا فرنسيس إلى التهدئة. أما الولايات المتحدة فقد دعت «المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحرك لوضع حد للعنف»، معربة عن قلقها من «احتمال طرد عائلات فلطسينية من حي الشيخ جراح».