شكرا لقرائتكم خبر عن إشغال 50% من المساحات التجارية للمطاعم في «ياس باي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة «ميرال» عن انضمام مجموعة جديدة من الأسماء والعلامات التجارية المرموقة إلى قائمتها الفريدة من المطاعم في الواجهة البحرية لمشروع «ياس باي» في جزيرة ياس، الوجهة البحرية الحيوية الجديدة في إمارة أبوظبي.

وتضم قائمة المطاعم الجديدة كلًا من: «باراديسو»، و«هانتر آند باريل»، و«أكيبا دوري» و«ذا لايت هاوس»، والتي ستُقام على الرصيف البحري الجديد الذي سيتم افتتاحه قريباً في الواجهة البحرية لمشروع «ياس باي»، وسيضم 20 علامة تجارية للمطاعم وخمسة مرافق للترفيه والاستجمام تطلّ جميعها على مياه الخليج العربي الخلابة.

وقال كليمنت بونتمبس المدير التنفيذي لإدارة الأصول في «ميرال»: «نحن متحمسون للإعلان عن شراكتنا مع هذه العلامات التجارية المرموقة وشركات الضيافة الرائدة، والتي يضيف كل منها نكهة فريدة وتجربة استثنائية إلى أبوظبي وجزيرة ياس لتتكامل مع تشكيلة العروض الاستثنائية التي تقدمها الواجهة البحرية في «ياس باي»، والتي ستصبح الوجهة المثالية لاستكشاف أروع النكهات وتجارب الحياة المثالية في جزيرة ياس».

ومن الجدير بالذكر أن «ميرال» أعلنت في الآونة الأخيرة عن إطلاق العديد من العلامات التجارية العالمية على الرصيف البحري في منطقة الواجهة البحرية في مشروع «ياس باي»، ومنها «سيدهارتا لاونج»، و«بشرى» و«آسيا آسيا»، و«ذا سنترال»، و«لوك ستوك آند باريل» و«لاكارنتينا»، لتبقى وحدتان محجوزتان فقط للعلامات التجارية الفريدة من نوعها كي تكتمل بهما تشكيلة المطاعم في هذه الوجهة الرائدة.

يتميز مشروع «ياس باي» بكونه وجهة بحرية جديدة لأبوظبي، ويبعد 5 دقائق بالسيارة فقط عن المرافق الترفيهية في جزيرة ياس، كما سيضم ثلاث مناطق أساسية هي «الواجهة البحرية»، و«ريزيدنسز في ياس باي» و«المنطقة الإبداعية - ياس»، وذلك على مساحة تصل إلى 14 مليون قدم مربع.

وتشكل الواجهة البحرية في «ياس باي» جزءاً من استثمار قيمته 4 مليارات درهم إماراتي لشركة «ميرال» في المخطط الرئيسي لمشروع «ياس باي»، والذي تصل قيمته إلى 12 مليار درهم إماراتي، ومن المتوقع أن يستقطب «ياس باي» عند اكتماله 15 ألف ساكن و10 آلاف موظف.