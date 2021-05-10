شكرا لقرائتكم خبر عن «ليالي رمضان» يجذب أكثر من 50 ألف زائر في 17 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نجح معرض ليالي رمضان 2021 الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في مركز إكسبو الشارقة، من إثبات مكانته كحدث اقتصادي مهم، وموسم اجتماعي متميز يحظى باهتمام شريحة كبيرة من سكان إمارة الشارقة وزوارها، حيث استقطب المعرض على مدار 17 يوماً أكثر من 50 ألف شخص، حرصوا على التوافد للمعرض للاستمتاع بأجوائه الرمضانية الاستثنائية البهيجة والاستفادة من عروضه المتميزة والخصومات الكبرى والتي وصلت نسبتها إلى 70% على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات وأشهر العلامات التجارية.

وتمكن المعرض الذي نظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة 31 من «مهرجان رمضان الشارقة»، وشهد مشاركة 300 عارض من كبار تجار التجزئة وأكثر من 1000 علامة تجارية، من تنشيط الحركة التجارية، وإعطاء زخم إضافي لمرحلة الانتعاش التي يشهدها قطاع تجارة التجزئة بإمارة الشارقة، مع نجاحه بتحقيق عوائد مجزية ومبيعات كبيرة فاقت توقعات العارضين.

حقق مستهدفاته

وأشار سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن معرض ليالي رمضان نجح خلال موسم عام 2021 في الحفاظ على سمعته ومكانته كأحد أهم وجهات التسوق في الدولة، حيث استطاع المعرض أن يحقق مستهدفاته، سواء على صعيد تعزيز الحركة التجارية والسياحة الداخلية على مستوى إمارة الشارقة، أو على صعيد توفير تجربة تسوق متميزة وإشاعة أجواء البهجة والفرح لدى سكان الإمارة وزوارها على امتداد أيام الشهر الفضيل، مؤكداً أن نجاح مركز إكسبو الشارقة في تنظيم المعارض خلال هذه الفترة الاستثنائية يعود إلى حرصه على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال المعارض ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتزام الزوار والعارضين والموظفين بها، لضمان صحة وسلامة الجميع.

دعم القطاعات الاقتصادية

وأوضح أن معرض ليالي رمضان أكد أهمية المعارض ودورها الحيوي في تنمية الاقتصاد وفي دعم قطاعات الصناعة والتجارة وغيرها، إلى جانب دورها في تعزيز المناخ الاستثماري وتشجيع وجذب المستثمرين، مؤكداً حرص المركز على بذل أقصى جهوده للارتقاء بصناعة المهرجانات والمعارض وتطويرها وتعزيز تنافسيتها للارتقاء باسم الإمارة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا المجال، معرباً عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعمها لكافة الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها المركز وفي مقدمتها معرض ليالي رمضان باعتباره إحدى أهم فعاليات مهرجان رمضان الشارقة.

تواصل المفاجآت

وأشار سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة إلى أن حرص المركز على تحقيق التنوع في فعاليات المعرض التي كانت حافلة بالمفاجآت، إلى جانب نجاحه في استقطاب أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة والتي ضمت نخبة من أشهر العلامات التجارية في العالم، مكّن الحدث من جذب عدد كبير من الزوار وتحقيق رضاهم التام، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم وتوفير تجربة تسوق مميزة وآمنة وتمضية أمسيات رمضانية ممتعة إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للفوز بسيارةBMW فاخرة وبالعديد من الجوائز القيمة والهواتف المتحركة، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين بها خلال السحب الذي ستنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في ختام فعاليات مهرجان رمضان الشارقة الذي سيقام يوم 14 مايو الجاري في مركز صحارى سنتر.