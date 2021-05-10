شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف عمالقة التكنولوجيا في العالم من جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قامت فعالية «ترافيل فورورد»، الحدث العالمي لتكنولوجيا السفر، بتسمية نخبة من العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا لتقديمها مباشرة على خشبة المسرح كجزء من الفعاليات المرافقة لـ«معرض سوق السفر العربي».

سيتم انعقاد المعرض هذا العام بنسخة افتراضية بعد أسبوع من انتهاء النسخة الحية منه، وستكون فعالية «ترافيل فورورد» جزءاً من فعاليات الحدث الحي للمعرض، الذي سيتم انعقاده في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مايو 2021، بينما سيتم انعقاد الحدث الافتراضي منه في الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 26 مايو 2021، وستكون جميع الجلسات والمؤتمرات المقامة في الحدث الحي متاحة للعرض خلال الحدث الافتراضي.

وبهذه المناسبة، قال سيمون بريس، مدير معرض «ترافيل فورورد»: «نرحب بعودة إقامة الأحداث الحضورية والحية لصناعة السفر العالمية من قبلنا جميعًا، إذ تثبت إقامة فعالية ترافيل فورورد من ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 في دبي أن كبار التنفيذيين من جميع أنحاء النظام البيئي لتكنولوجيا السفر على استعداد للسفر ومشاركة رؤاهم وخبراتهم حول أفضل السبل للتعامل مع الدفعة الأولى من المسافرين بعد الجائحة».

وفي هذا الإطار، علقت دانييل كورتيس، مديرة معرض «سوق السفر العربي» في الشرق الأوسط قائلة: «تعد تكنولوجيا السفر جزءًا هاماَ لا يتجزأ من الحدث الافتراضي للمعرض لهذا العام، حيث يتسارع استخدام التكنولوجيا في جميع قطاعات الصناعة وعلى وجه الخصوص قطاع السفر، حيث سيكون من الرائع معرفة الشكل الذي سيبدو عليه الوضع الطبيعي الجديد من خلال رؤية أبرز الخبراء في العالم والدور الذي ستلعبه التكنولوجيا في تحقيق ذلك وكيف سيتكيف اللاعبون والمستهلكون في الصناعة».

وتعد دبي واحدة من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، وذلك لتطبيقها مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها والسياح في كل مرحلة من مراحل رحلة سفرهم، منذ أن تطأ أقدامهم أرضها وحتى المغادرة، حيث تم بالفعل إعطاء أكثر من 11.1 مليون جرعة لسكان الإمارات، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للدولة أيضاً.