شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تستهدف تعزيز أعداد الكوادر التمريضية الإماراتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تقدم «مبادلة للرعاية الصحية» برامج للتدريب المتخصص، لرفع مستوى معايير التمريض في الدولة، واستقطاب المواطنين الموهوبين، للعمل في هذه المهنة، دعماً لتطوير استدامة قطاع الرعاية الصحية.

وقال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض في 12 مايو، ويأتي هذا العام تحت شعار «الكوادر التمريضية.. صوت للقيادة ورؤية لمستقبل الرعاية الصحية»: إن طاقم التمريض ذا المهارات العالية دعامة أساسية لشبكة مرافق «مبادلة». مشيراً إلى أن جائحة «كورونا» أضاءت على «الدور الرئيسي لطواقم التمريض الماهرة المتفانية ونأمل بأن يؤدي هذا إلى رفع مكانة التمريض مهنة مرموقة».

وأضاف أن برنامج «تدريب من أجل العمل» الهادف لدعم التوطين في القطاع «حاضر بقوة في جميع مرافق «مبادلة» ما يسهم في إتاحة فرص وظيفية جذابة لزيادة عدد المواطنين العاملين في جميع المستويات الوظيفية ويتم دعم ذلك بمبادرات تدريب إضافية مثل برنامج «وتين» السنوي التابع لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي».

وأكدت عبير البلوشي، المديرة الإكلينيكية الأولى لمعهد التمريض والجراحة وزراعة الأعضاء بالمستشفى الحاجة إلى تغيير الطريقة التي ينظر بها الشباب والشابات إلى مهنة التمريض. مشيرة إلى تقديرات واردة في تقارير حديثة بأن 8 في المئة فقط من الكوادر التمريضية العاملة في المستشفيات العامة في الدولة هم من المواطنين.

وأضافت «يقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي برامج تدريب وتطوير مختلفة لكوادره التمريضية، فهناك مثلًا برنامج «رحلة قيادة الممرض المسؤول» الذي يركز على تطوير المهارات الشخصية والإدارية مثل مهارات التواصل ويضم 72 ممرضاً وممرضة مسجلين فيه».