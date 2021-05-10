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سد النهضة.. عمرو أديب: «يبدو أن هناك حلًا أمريكيًا»

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي عمرو أديب، إن الولايات المتحدة الأمريكية عينت مبعوثًا خاصا بشؤون القرن الإفريقي، موضحًا أنه زار مصر والتقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر2»، مساء السبت، أن المبعوث الأمريكي أنهى زيارته في مصر وتوجه إلى السودان ومنها إلى إثيوبيا، معقبًا: «يبدو أن هناك حلًا أمريكيًا».

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت قد تدخلت مسبقًا في فبراير عام 2019 لوضع اتفاق فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، إلا أن إثيوبيا تراجعت عنها، معلقًا على تصريح إثيوبيا بأنها لن تتفاوض إلا بعد الملء الثاني: «ده كلام فارغ، هو عاوز يكسب وقت وإحنا مبقناش ناكل من الكلام ده.. الكلاد ده ميرويش ده يعطش».

وذكر أن المبعوث اللأمريكي الذي تم تعينه كان موجودًا في إدارة أوباما، متسائلًا: «هل الولايات المتحدة ستتمكن من الوصول لشيء؟».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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