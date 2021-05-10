شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ المصريين بعيد الفطر.. ورفع الجلسة العامة حتى 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة المُنعقدة للمجلس اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى مجموعه، على أن تُعقد الجلسة القادمة للمجلس يوم الأحد الموافق 23 مايو الجارى.

وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للشعب المصرى والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.