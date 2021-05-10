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طارق الخولى: سنستمر فى مساندة كفاح الفلسطينيين ونشر فضائح الاعتداء الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "بالأمس اثلج مجلس النواب صدورنا بالبيان الذى ألقاه رئيس المجلس بالجلسة والذى عبر فيه عما يجول في مشاعرنا عن المواجهة".

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "كلنا مؤيدون للبيان ونؤكد أن هذه القضية الفلسطنية هى القضية الأم ونسعى دائما لمواصلة الكفاح لدعم الشعب الفلسطينى والإجراءات الدولية لمواجهة الاعتداء الإسرائيلى الغاشم والانتهاكات للقانون الدولى".

وأضاف: "ستظل القضية محل متابعة من مجلس النواب وفى قلوبنا واعناقنا وفوق رؤوسنا، وسنستمر في دفع الشعب  الفلسطينى لمواصله كفاحه واسترداد حقوقه ونشر فضائح الاعتداءالغاشم الإسرائيلى"، مضيفا: "سنواصل المطالبات لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة وفضح جرائم الاحتلال".

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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