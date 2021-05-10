شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخولى: سنستمر فى مساندة كفاح الفلسطينيين ونشر فضائح الاعتداء الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "بالأمس اثلج مجلس النواب صدورنا بالبيان الذى ألقاه رئيس المجلس بالجلسة والذى عبر فيه عما يجول في مشاعرنا عن المواجهة".

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "كلنا مؤيدون للبيان ونؤكد أن هذه القضية الفلسطنية هى القضية الأم ونسعى دائما لمواصلة الكفاح لدعم الشعب الفلسطينى والإجراءات الدولية لمواجهة الاعتداء الإسرائيلى الغاشم والانتهاكات للقانون الدولى".

وأضاف: "ستظل القضية محل متابعة من مجلس النواب وفى قلوبنا واعناقنا وفوق رؤوسنا، وسنستمر في دفع الشعب الفلسطينى لمواصله كفاحه واسترداد حقوقه ونشر فضائح الاعتداءالغاشم الإسرائيلى"، مضيفا: "سنواصل المطالبات لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة وفضح جرائم الاحتلال".