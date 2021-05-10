"أمان" توقع اتفاقية شراكة لتقديم خدمات رقمية لعملاء شركة باي سكاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة باي سكاي PaySky المصرية المتخصصة في مجال الخدمات المالية.

وقال بيان من شركة أمان، اليوم الاثنين، إن التعاون شمل تقديم خدمات تحصيل الأموال من مندوبي شركة PaySky عبر فروع أمان للخدمات المالية، فضلًا عن خدمات الدفع والتحصيل لعملاء منصّة يلّا سوبر- Yalla Super app، والاشتراك في خدمات "يلّا سوبر" المعتمدة؛ كالتأمين، والاستثمار، والجمعيات.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إن التعاون مع PaySky، يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة وسريعة لعملاء PaySky.

وأضاف أن شركة أمان تعمل على تحقيق الشمول المالي وتقليص تداول الأوراق النقدية بين العملاء، والاستعانة في المقابل بسُبُل الدفع والتحصيل الإلكترونية التي تتميز بالسرعة والأمان وإعفاء العملاء من أية أعباء إضافية.

وأوضح أن فروع أمان المنتشرة في أكثر من 25 محافظة تُمكِّن مندوبي PaySky من إيداع الأموال المُحصَّلة من العملاء عبر فروع أمان، وتتولى أمان توصيلها في نفس اليوم من خلال شبكة معاملات مالية ضخمة.

وتتميز أمان بانتشارها الجغرافي، وامتداد ساعات عملها من العاشرة صباحًا حتى منتصف الليل، بالإضافة إلى خدمة العملاء المتميزة لديها، بحسب مغازي.

وتابع أن جائحة كوفيد -19 ساعدت على انتشار الوسائل الرقمية في الدفع والتحصيل الإلكتروني وتغيير ثقافة العملاء.

من جانبه قال وليد صادق رئيس مجلس إدارة شركة PaySky إن التعاون بين الشركتين سيشمل الاستعانة بشركات أمان لإتاحة خدمات التحصيل النقدي، والإيداع، والسحب، وخدمات PaySky المتعددة.

وقال إن PaySky تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمة من أجل تطوير السوق وتيسير معاملات المواطنين.