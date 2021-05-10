منظمة الصحة العالميّة : إرتفاع إصابات "كورونا" في العالم تعزّزه متحوّرات الفيروس

اسماعيل عبد الحي - قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية إن العدد الهائل من حالات الإصابة بكورونا مدفوع جزئيا بظهور متحورات الفيروس، محذرا من أن تخفيف تدابير السيطرة قد يؤدي إلى تفاقم الجائحة.

وأضاف مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان أن الفيروس يمتلك "طاقة حركية هائلة" في بعض البلدان، والقادة الذين يعتقدون أن التطعيم وحده سيوقف الوباء مخطئون.

وقال "الزيادة مدفوعة بالسلوك البشري وظهور المتحورات والعديد من العوامل الأخرى.. نتوقع أن يتباطأ الفيروس ونعمل على الإسراع بذلك".

كما حث رايان بعض القادة على الإعتراف "بالواقع الوحشي" للوضع، قائلا "بعضكم ليس في موقع جيد.. أنتم بحاجة لحماية نظامكم الصحي.. أنتم بحاجة إلى ترتيب إمدادات الأوكسجين".

وذكر رايان أنه بينما قد تساعد متحورات الفيروس الجديدة في إنتشار كوفيد-19، فإن القوة الدافعة هي "إقتراب الناس من بعضهم البعض، والحشود والإختلاط دون وقاية أو غسل اليدين لا يزال خطرا رغم إنطلاق برامج التطعيم".

المصدر: أ ب