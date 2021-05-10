شيخ الأزهر: يجوز للمرأة الإفتاء والسفر دون محرم ولها أن تحدد نصيبا من ثروة زوجها

اسماعيل عبد الحي - قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إنه يجور للمرأة الإفتاء وتولي الوظائف القيادية والسفر دون محرم، ولها أن تحدد نصيبا من ثروة زوجها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الطيب، اليوم الجمعة، في حسابه على موقع "تويتر"، بعد أيام على تصريحات له أثارت النقاش حول التراث الفقهي.

وقال شيخ الأزهر في تغريدته: "يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا".

واعتبر أن "الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول".

كما أكد أن "للمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها".

وقبل أيام، دعا الطيب خلال برنامجه التلفزيوني الرمضاني "الإمام الطيب" الذي يذاع على عدد من القنوات والمنصات الرقمية إلى "عدم ‏تقديس التراث الفقهي، أو مساواته بالشريعة".