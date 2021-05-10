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الإمارات تعلق دخول القادمين من 4 دول آسيوية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 01:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

الامارات

أعلنت الإمارات تعليق القادمين من باكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا بسبب انتشار فيروس .

وفي وقت تثير النسخة المتحورة الهندية من كوفيد-19 الرعب حول العالم، خرجت منظمة الصحة العالمية بتصريحات محبطة.

فقد اعتبرت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان أن النسخة المتحورة الهندية هي أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنها أكثر عدوى وفتكاً كما أنها أكثر قدرة على مقاومة اللقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس، وذلك بحسب “العربية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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