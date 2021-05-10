شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. حريق محدود بحقل برقان ولا تأثير على الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت،قصي العامر ، أنه اندلع حريق محدود فجر اليوم في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير مما نتج عنه إصابة عاملين من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة وقد تم نقلهما على الفور الى مستشفى الأحمدي و هما بحالة مستقرة"، مشيرا إلى أنه "بسرعة استجابة الفرق المعنية بالشركة والتطبيق الفوري لخطط الطوارئ، تمت السيطرة على موقع الحريق، ولا يوجد أي تأثير على عمليات إنتاج النفط".

وذكر أن الشركة تعاملت فورا مع الحادث بجميع فرقها المعلبة من إسعاف وإطفاء و عملیات والفرق المساندة الأخرى التابعة للشركة حسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما حضرت إلى الموقع فرقة إسناد من قوة الإطفاء العام.

وأضاف أنه كما هو معمول به في مثل هذه الحالات سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات الملكية بالشركة.