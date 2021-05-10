شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة ركاب يغلق مطار تايبيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت السلطات التايوانية إغلاق مطار تايبيه سونجشان حتى الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي بعد هبوط اضطراري لطائرة لشركة يوني اير صباح اليوم الاثنين بسبب مشكلة في الإطارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية في تقرير نقلا عن المدير العام لإدارة الطيران المدني لين كو شيان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن الطائرة التي كانت متجهة إلى ماتسو اضطرت للعودة إلى تايبيه بعد أن اكتشف الطيار أن اثنين من إطاراتها قد تضررا.

وهبطت الطائرة، التي كانت تقل 74 شخصا من بينهم الركاب وطاقم الطائرة، بسلام في مطار تايبيه سونجشان، وتقول شركة يوني اير إنها سوف تتعاون مع الجهات المنظمة في التحقيق في الحادث.