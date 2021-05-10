"لا دليل على الإرهاب".. 4 جرحى في حادث طعن في نيوزيلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 4 أشخاص بينهم 3 في حالة خطرة في حادث طعن في متجر لبيع المواد الغذائية في نيوزيلندا، وفق السلطات التي استبعدت فرضية العمل الإرهابي.

وقالت الشرطة في بيان إن الحادث وقع في متجر في مدينة دانيدن جنوبي البلد الذي يتمتع عادة بالأمان.

ونقلت "فرانس برس" عن شهود عيان قولهم إن الجاني الذي كان يحمل سكينين، طعن عمال المتجر وأصاب زبائن حاولوا التدخل.

فيما قالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن في مؤتمر صحفي: "لا شيء يوحي بأن هذا العمل إرهابي" في هذه المرحلة من التحقيق.

ووصف ضابط في الشرطة لم يكشف عن هويته، الحادث بأنه "هجوم عشوائي"، مضيفا أن الجاني سيمثل أمام المحكمة الثلاثاء.

ولا تزال نيوزيلندا تعاني من الصدمة الناجمة عن الاعتداء على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، حيث فتح شخص من أنصار تفوق البيض، النار على المصلين في 2019، ما خلف 51 قتيلاً.