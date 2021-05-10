"المرصد العربي": الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي تستوجب تحركا دوليا عاجلا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد المرصد العربي لحقوق الانسان التابع للبرلمان العربي أن الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني التي تتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع "تمثل جرائم ضد الانسانية وتستوجب تحركا دوليا عاجلا لوقفها".

جاء ذلك في بيان للمرصد اليوم الأثنين دان فيه هذه الانتهاكات التي آخرها اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمصلين الفلسطينيين فضلا عن التهجير القسري لأهالي حي (الشيخ جراح) في مدينة القدس المحتلة واقتحام منازلهم وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحمل البيان القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات "غير المسؤولة" التي تستفز مشاعر الملايين من المسلمين حول العالم كما تقوض فرص التوصل الى حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب في هذا السياق مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "بموجب القانون الدولي" في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس.

وشدد البيان على أن "هذه الجرائم الموثقة لا تسقط بالتقادم ولن تغير من الهوية العربية الاسلامية والمسيحية لمدينة القدس ولن تؤثر على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة بوصفها قائمة تحت الاحتلال".