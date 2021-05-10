الهند: 3754 وفاة و366161 اصابة جديدة ب"كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصحية الهندية اليوم الاثنين تسجيل 3754 حالة وفاة و366161 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان ان اجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 246116 شخصا فيما بلغ اجمالي الاصابات 22662575 حالة.

وأضافت الوزارة ان عدد المتعافين وصل الى 18671222 شخصا اذ ضربت الموجة الثانية من الجائحة البلاد بقوة.

وتعاني الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والاصابات اذ ارهقت الاعداد الكبيرة من المصابين بالفيروس المستشفيات التي تواجه نقصا في امدادات الاوكسجين والادوية الاساسية واللقاحات والاسرة في وحدات العناية المركزة.

ونشرت الحكومة قواتها الجوية والبحرية لتسريع عملية توفير امدادات الاوكسجين والمستلزمات الطبية الاخرى مثل مولدات الاوكسجين وحاويات الاوكسجين ومكثفات الاوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي من داخل البلاد وخارجها.

وبدورها ساهمت الدول الكبرى عبر العالم في توفير المساعدات العاجلة للهند تضامنا معها في مأساتها اثر انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس وفشل النظام الصحي في استيعاب الاعداد الكبيرة من المصابين.

وفرضت عدة ولايات هندية منها العاصمة (نيودلهي) و(كارناتاكا) و(تاميل نادو) و(كيرالا) و(ماهاراشترا) و(راجستان) و(البنجاب) و(بيهار) و(أوتار براديش) و(ماديابراديش) و(هاريانا) و(أوديشا) حظر التجوال وإغلاقات كلية او جزئية لتقليص عدد الوفيات والاصابات.