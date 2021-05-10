مسؤول كبير بالبيت الأبيض: أمريكا اجتازت مرحلة حرجة فيما يتعلق بالجائحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض أمس الأحد إن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في حصول الملايين على اللقاح بحلول الرابع من يوليو، وأن البلاد اجتازت مرحلة حرجة فيما يتعلق بالجائحة.



ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" عن منسق الاستجابة مع كوفيد-19 بالبيت الأبيض جيف زيتس قوله إن الرئيس قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يريد حصول 70% من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل بحلول يوم الاستقلال الموافق الرابع من يوليو، وحتى الآن تم تطعيم حوالي 58 % من البالغين".

وتابع في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن: "أود أن أقول إننا بدأنا في التحسن"، "لا يزال الطريق أمامنا، والذي سيشمل تسهيل حصول الناس على اللقاح، والتأكد من أن الناس يبنون ثقتهم".

كما بدا أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي تحدث أيضًا يأمس الأحد، متفائلًا أيضًا بشأن مستقبل البلاد.