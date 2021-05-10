شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 157.93 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

أصيب أكثر من 157.93 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و427019. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و527 ألفاً و251 بعد تسجيل 6922 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84829 بعد تسجيل 54 وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إنها سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الأحد، وذلك مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، الاثنين، أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج، مضيفة أنها سجلت أيضاً 18 إصابة خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حالياً 90769، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.