شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. إنقاذ حوت صغير علق في نهر «التايمز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز

عكف رجال الإنقاذ الليلة الماضية على تحرير حوت صغير تقطعت به السبل في نهر «التايمز» جنوب غرب لندن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت تقارير إعلامية إن فريق الإنقاذ وصل إلى الموقع بالقرب من هويس في ريتشموند نحو الساعة «20:00 بتوقيت جرينتش» بعد فترة قصيرة من رصد الحوت للمرة الأولى، مساء الأحد. وأظهر مقطع مصور حشداً صغيراً من الناس يتجمعون لمتابعة عمل الفريق خلال تحرير الحوت من الهويس، ثم وضع عوامة صفراء اللون ضخمة حوله.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أن الفريق نجح بعد قرابة أربع ساعات في نقل الحوت، وهو من فصيلة حوت «المنك» إلى مكان أكثر أماناً.

وقالت «بي.بي.سي» إن طبيباً بيطرياً سيفحص الحوت قبل إطلاق سراحه. ويشيع وجود حوت المنك في شمال المحيط الأطلسي.