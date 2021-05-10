«ذا كوميدي بيزار».. نافذة على عروض ترفيهية وموسيقية في دبي

تستضيف مدينة جميرا النسخة الأولى من فعالية «ذا كوميدي بيزار» التي تندرج ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا، وتستعد لاحتضان مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية الحية وتجارب المأكولات والمشروبات خلال الفترة بين 13 و22 مايو/ أيار الجاري.

وتقدم «كوميدي بيزار» مجموعة من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من مسابقات الألعاب التلفزيونية في فترة الثمانينات والتسعينات، والتي تمنح العائلات والأصدقاء تجارب مفعمة بالمرح والتسلية والجوائز والمفاجآت. وتشهد الفعالية أمسيات حية مع عروض من الكوميديا الارتجالية بمشاركة نخبة من الأسماء، إلى جانب العروض العربية التي تؤديها مجموعة من أفضل الكوميديين في منطقة الشرق الأوسط.

ويدعو المهرجان زواره للاستمتاع بمشاهدة نخبة من مواهب الكوميديا المحليين ضمن أمسيات المهرجان الخاصة بالعروض الحية، على خشبة مسرح مدينة جميرا، ما يتيح للضيوف دعم الفنانين الصاعدين ومشاهدة أعمال المبدعين المخضرمين، واختبار أمسيات مملوءة بالضحك والتسلية ضمن أجواء كوميدية مميزة.

ويستضيف المهرجان عروضاً لأبرز الأسماء العالمية على مسرح مدينة جميرا، ما يتيح للضيوف الاستمتاع بتجربة كوميدية فريدة، تتضمن أجمل الفقرات المضحكة مع دين إدواردز، وتوني وودز، وويل سيلفينس، إضافة إلى ريم عيدان، وإيمان مورجان، ونينا خاروفة، ومجموعة من الأصدقاء الذين سيلهبون المسرح بعروض تفاعلية حية. ويستضيف المهرجان عرض أداء لنجم الكوميديا المصري الأمريكي أحمد أحمد، الذي ينقل مع مجموعة من أصدقائه الموهوبين مسرح مدينة جميرا إلى عالم مفعم بالفكاهة والضحك، ما يمنح الحضور فرصة رائعة للاستمتاع بفقرات كوميدية مميزة تجمع مختلف الثقافات.

ويشارك رواد الكوميديا الألمانية خالد بونوار، ويوسوسمانجو، ونزار في «كوميدي بازار» لإحياء أول أمسية كوميدية باللغة الألمانية من خلال عرضين يوم 20 مايو، ما يتيح للضيوف قضاء أمسية مميزة، والاستمتاع بالكوميديا الألمانية لأول مرة في الإمارات.

وضمن فعاليات المهرجان يستضيف مسرح «دبي أوبرا» أمسية مفعمة بالضحك والمرح تقدمها باقة من الكوميديين العرب هم عدي خليفة، وعلي السيد، وإيمان خلوف.