شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير «قصر النيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

انتهى المخرج خالد مرعي من تصوير المسلسل الرمضاني «قصر النيل» الذي تدور أحداثه في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، وصبري فواز، ومحمد محمود عبدالعزيز، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، ونبيل عيسى، وعمر السعيد، وناردين فرج، ومريم الخشت، ومحمود البزاوي، ونبيل عيسى، وتأليف محمد سليمان عبد الملك.