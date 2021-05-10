شكرا لقرائتكم خبر عن «إصلاحية» الشارقة تُبهج نفوس أسر النزلاء بمناسبة العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، ثلاث مبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك، لتقديم يد العون والمساعدة للأسر المتعففة لنزلاء المؤسسة، ممن كبلتهم أوضاعهم، خصوصاً في غياب معيلهم، وإدخال البهجة والسرور في نفوس أبنائهم.

وقال العميد أحمد شهيل، مدير إدارة المؤسسة إن إطلاق المبادرات، جاء بالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين، الأولى توزيع كسوة العيد على (59) أسرة من أسر النزلاء، بلغت قيمتها 118 ألف درهم، وتوزيع فوالة العيد بدعم جمعية الشارقة الخيرية. والثانية توزيع 15 ألف درهم على شكل 30 قسيمة مشتريات، كل قسيمة 500 درهم بدعم من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية بوزارة الداخلية، لأبناء النزلاء. والثالثة بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، بتوفير احتياجات الأطفال من أبناء النزيلات الحديثى الولادة بحضانة «دار الأمان» بالمؤسسة.

مضيفاً، أن إطلاق المبادرات يأتي انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، وبتوجهات اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بالحرص على نشر ثقافة رعاية واحتواء أسر النزلاء في أوساط المجتمع، وزرع الاطمئنان والراحة في نفوسهم.