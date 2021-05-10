شكرا لقرائتكم خبر عن زفيريف يحرز أول القابه في الماسترز منذ 3 أعوام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادساً عالمياً لقبه الثاني في دورة مدريد لكرة المضرب، ثالثة دورات الألف نقطة للماسترز لدى الرجال، وذلك بعد فوزه الصعب على الإيطالي ماتيو بيريتيني 6-7 (8-10) و6-4 و6-3 الأحد، رافعاً رصيده إلى أربع ألقاب في دورات الماسترز.

وحقق الالماني البالغ 24 عاماً فوزه الأوّل في دورات الماسترز منذ عام 2018، وتحديداً منذ فوزه في العاصمة مدريد، علماً بأن سجله يتضمن أيضاً الفوز في دورتي روما وكندا في عام 2017.

وهو لقبه الثاني في هذا العام بعد فوزه في دورة أكابولكو المكسيكية في مارس/ آذار الماضي، رافعاً عدد ألقابه إلى 15 في مسيرته الإحترافية.

قال زفيريف «من الرائع (الفوز باللقب)، خصوصاً بعد خسارتي للمباريات النهائية الثلاث الاخيرة التي خضتها في دورات الماسترز ألف نقطة»، مضيفاً: «الأمر استثنائي وأريد الاستمتاع به».

ويأمل زفيريف أن يفوز بلقب ثانٍ في روما، رابعة دورات الألف نقطة للماسترز، الأسبوع المقبل عندما يشارك على الملاعب الإيطالية، حيث حقق لقبه الأول في دورات الماسترز في عام 2017.

وكان زفيريف حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه في الدور ربع النهائي في مدريد الاسباني رافايل نادال، المصنف ثانياً، قبل أن يضيف إلى لائحة ضحاياه النمساوي دومينيك تيم الرابع في نصف النهائي.

(أ ف ب)