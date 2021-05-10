شكرا لقرائتكم خبر عن ميسون: قررات كبيرة بشأن توتنهام عقب نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رايان ميسون المدرب المؤقت لتوتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لا يفكر سوى في المباراة التالية لفريقه، مؤكداً أن القائمين على إدارة شؤون النادي سيتخذون «القرارات الكبيرة» المتعلقة بسياسات النادي بعد نهاية الموسم.

وتراجع توتنهام إلى المركز السابع بين فرق البطولة العشرين بعد هزيمته السبت الماضي 3-1 أمام ليدز يونايتد وحالياً يتخلف بفارق سبع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع قبل آخر ثلاث جولات من الموسم.

وتولى ميسون تدريب توتنهام بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم بعد إقالة البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو في الشهر الماضي، وقاد ميسون الفريق للفوز بأول مباراتين خاضهما في الدوري بعد ذلك لكن الفريق خسر أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة.

وقال ميسون (29 عاماً) وهو لاعب وسط سابق إن الفريق يركز بصورة كاملة على مبارياته المتبقية بداية من مواجهة الأحد المقبل أمام الضيف ولفرهامبتون واندرارز.

وأضاف ميسون «تركيزنا وتركيزي لابد أن ينصب على المباراة المقبلة الآن.

«أعتقد أن الصورة الأكبر والأمور المتعلقة بذلك سيتعين اتخاذها خلال الصيف».

(رويترز)