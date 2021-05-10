إلغاء تكليف الدفعات الجديدة لكليات الصيدلة.. البرلمان يدرس

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الدكتورة غادة قنديل، عضو مجلس النواب بالمنوفية، أن جلسة الأمس للجنة الصحة انتهت على بعض القرارات، ومنها التنبيه على الدفعات الجديدة للراغبين في الالتحاق بكليات الصيدلة، بعدم إلزامية التكليف.



وأكدت الدكتورة غادة قنديل، عضو مجلس النواب في المنوفية، لـ"القاهرة 24"، أن جلسة مناقشة طلبات الإحاطة أمس في لجنة الصحة حول أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة انتهت بالاتفاق على تكليف باقي دفعة صيدلة 2018 وباقي دفعة 2019 سوف يتم تكليفهم طبقا لجدول زمني معين.

حل أزمة خريجي كليات الصيدلة

وتابعت قنديل أن اللجنة طلبت عرض الجدول خلال أسبوعين، وموافقة الوزارة على قبول تظلمات في تعديل الرغبات طبقا للحالات الإنسانية، بالإضافة إلى التنبيه على كل من يريد دخول كليات الصيدلة بداية من العام الدراسي بعدم إلزاميه التكليف.

وأوضحت النائبة غادة قنديل، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن النواب طالبوا خلال الجلسة من وزارة الصحة، وضع جدول زمني لتكليف الدفعات حتى 2024، وهو موعد تخرج آخر دفعة دخلت الصيدلة هذا العام.



وكانت الدكتورة غادة قنديل، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن عدم تكليف خريجي الصيدلة دفعة 2018 و2019 بالكامل رغم وجود عجز في المنظومة الصحية ووجود جائحة كورونا.

وأوضحت قنديل أن هناك 32 ألف صيدلي تقدموا للتسجيل على موقع وزارة الصحة لكي يتم تكليفهم ولكن التكليف صدر لـ11 ألف صيدلي فقط دون الباقي؛ وهو ما يمثل إخلالًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الخريجين.

وطالبت عضو مجلس النواب بتكليف جميع خريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 بالكامل إعمالًا لمبدأ المساواة، كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب للبت فيه.