شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يحذر "النواب" من الخروج عن موضوع المناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم على أعضاء المجلس بعدم الخروج عن الموضوع المحدد للمناقشة بالجلسة.

وقال رئيس مجلس النواب: "لا توجد أى طلب لكلمات فى هذه الجلسة.. عبرنا أمس عن مشكلة القدس وفلسطين وهذا الرأى يجب أى آراء فرعية"، مطالبا بالالتزام بالوقت وعدم التطرق إلى أى طلبات غير مطروقة فى الجلسة وعدم الخروج على نظام الحديث وموضوع المناقشة.

كما نبه على الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيرو س كورونا حتى بعد الانتهاء من اخذ جرعات اللقاح لأن هذا الوباء غير مأمون العواقب.

يذكر أن المجلس يناقش اليوم تقريرين عن مشروعين قانونين الأول تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

والثانى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يتضمن تغليظ العقوبات على التصوير بالمحاكم بدون إذن.